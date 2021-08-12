МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии

МВД России приняло решение о запрете въезда в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным МВД, Вагабзаде допустил публичные высказывания в Интернете, разжигающие межнациональную рознь. В связи с этим ему закрыт въезд на территорию РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России из-за оскорбительных высказываний в сторону азербайджанского правительства Владимира Жириновского. В ответ на это экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде в своём видеообращении обозвал главу ЛДПР и «его нацию» вонючими животными.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отказалась комментировать взгляды экс-посла страны в Белоруссии, Молдове, Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который оскорбил Жириновского. В МИД также отметили, что в 2016 году Вагабзаде был освобождён президентом Азербайджана от должности посла из-за недостатков в работе.