МВД Белоруссии пригрозило применить силу

https://static.news.ru/photo/e7eea038-f06e-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

МВД Белоруссии пообещало применить силу, если протестующие прибегнут к насилию. Об этом заявил глава ведомства республики Юрий Караев.

Как сообщает ТАСС, по мнению министра, протестующие в Белоруссии могут предпринять силовые акции. В таком случае МВД республики также ответит применением силы

Про силовую акцию (в ходе протестов - NEWS.ru) скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем, - цитирует Караева агентство.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, жительница Минска Татьяна Николаевна рассказала, что её 16-летний сын Тимур впал в кому после избиения сотрудниками ОМОНа. Подросток пошёл к другу, так как они собрались поехать на дачу на рыбалку.