https://static.news.ru/photo/8ad64206-1fd7-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пригороде Мельбурна пара во время ремонта в доме случайно выкинула коробку с помолвочным и обручальным кольцами в мусор. Муж с женой поняли, что лишились драгоценностей, лишь когда мусоровоз забрал отходы.

Супруги стали звонить в сортировочный центр, а затем поехали туда, но он оказался закрыт. Пара вернулась к центру рано утром после «бессонной ночи», решив поехать за грузовиком на свалку. Мусорщики решили помочь супругам и открыли машину с 30 тоннами отходов, сообщает CNN.

The couple -- with help from trash collectors and council workers -- searched through 30 tons of garbage to locate the missing rings https://t.co/vg0ckLPpze — CNN International (@cnni) December 16, 2019

Им удалось найти розовый пакет, в котором муж и жена выкинули коробку с кольцами. Пресс-секретарь муниципального совета Стоннингтона Джим Карден сравнил произошедшее с рождественским чудом. Он похвалил работников, которые нашли драгоценности в тоннах отходов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне трое грабителей вынесли из дома фотомодели Тамары Экклстоун кольца, серьги и другие украшения стоимостью 50 млн фунтов стерлингов.