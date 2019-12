Супруги стали звонить в сортировочный центр, а затем поехали туда, но он оказался закрыт. Пара вернулась к центру рано утром после «бессонной ночи», решив поехать за грузовиком на свалку. Мусорщики решили помочь супругам и открыли машину с 30 тоннами отходов, сообщает CNN.

The couple -- with help from trash collectors and council workers -- searched through 30 tons of garbage to locate the missing rings https://t.co/vg0ckLPpze