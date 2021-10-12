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Лавров заявил об ожидании талибов на московской встрече

13:06, 12 октября 2021
Лавров заявил об ожидании талибов на московской встрече Представитель правительства «Талибана» Забихулла Муджахид Фото: Oliver Weiken/dpa Global Look Press
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Москва ждёт реакции от «Талибана» (запрещено в РФ) по поводу участия в встрече московского формата 20 октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее отмечалось, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече московского формата.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашён на эту встречу, в том числе ждём реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия, — заявил Лавров.

Ранее талибы отказались заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование. Решать эту проблему будут исламские богословы. Он отметил, что женщинам тоже нужна работа, но руководство Исламского Эмирата Афганистан не будет заниматься этой темой.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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