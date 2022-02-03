МИД РФ принял ответные меры после закрытия RT DE в Германии

МИД России принял ответные меры на действия Германии против RT DE. В частности, Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, закрывается корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ, а также начинается инициирование процедуры признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована, — говорится в сообщении.

Комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с RT DE в Германии, поскольку она представляет собой посягательство на свободу слова.