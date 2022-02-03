«Посягательство на свободу слова»: в Кремле обеспокоились ситуацией с RT DE
Песков: в Кремле обеспокоились ситуацией с RT DE
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:54, 03 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле обеспокоены ситуацией с RT DE в Германии, поскольку она представляет собой посягательство на свободу слова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, о чём Кремль сожалеет, сообщает ТАСС.
Ситуация абсолютно очевидная, российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии, — сказал Песков.
Пресс-секретарь не стал раскрывать проекты ответных санкций против немецких СМИ, так как их в скором времени представит МИД.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.
Комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.
Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.