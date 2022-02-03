МИД РФ объявит об ответных мерах из-за запрета на вещание RT DE в Германии

Россия объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её словам, ОБСЕ симптоматично молчит об этом решении немецкой стороны. В частности, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро не увидела в этом «ничего такого».

Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит, — отметила Захарова.

Как стало известно ранее, комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В сентябре YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В частности, сообщалось, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе.