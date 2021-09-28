В YouTube объяснили удаление каналов RT на немецком

Российский государственный телеканал RT DE нарушил правила YouTube о распространении фейков о коронавирусе, сообщили в видеохостинге. Ролик немецкоязычного СМИ заблокировали, но его сотрудники попытались создать другой канал и обойти ограничения, в связи с чем был закрыт доступ к обеим страницам. Ответ платформы приводится на сайте RTDE.

У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе, — подчеркнули в YouTube.

Там отметили, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе. В связи с этим права на ролик были заблокированы.

Во время приостановки прав владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал; как следствие оба были удалены из-за нарушения пользовательских условий, — добавили представители платформы.

21 сентября RT DE на неделю запретили публиковать видео. Этот срок должен был истечь 28 сентября, но каналы удалили за нарушение правил сервиса.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала о блокировке каналов. Она назвала эти действия медийной войной против России, которую начала Германия, и призвала запретить в России немецкие СМИ.