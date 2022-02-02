Немецкий регулятор запретил вещание RT DE в связи с отсутствием лицензии

Комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора. В нём требуется прекратить вещание в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

1 февраля 2022 года Комиссия по надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

Издание уже объявило о том, что собирается обжаловать решение регулятора в суде, и подчеркнуло, что канал имеет разрешение на работу в Германии и странах Европы.

Ранее высокопоставленный российский чиновник рассказал, какие действия могут предпринять в России из-за дискриминации канала RT DE на территории Германии. Он считает, что для дестабилизации работы канала Германией и американскими цифровыми монополиями были приняты специальные меры, и добавил, что власти России в ответ на препятствие работе RT DE в Германии могут ограничить размещение рекламы немецких компаний в онлайн-СМИ РФ, ввести «жёсткие» штрафные санкции в отношении платформы YouTube и лишить DW Deutsch и DW-TV лицензий на трансляцию в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Германии Анналеной Бербок призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке.