Россия подготовила ответные действия на дискриминацию RT DE в Германии

Высокопоставленный российский чиновник рассказал газете «Коммерсант», какие действия могут предпринять в России из-за дискриминации канала RT DE на территории Германии. Он считает, что для дестабилизации работы канала Германией и американскими цифровыми монополиями были приняты специальные меры. Ранее в МИД Германии заявили, что правительство не влияло на Commerzbank, который прекратил работу с государственным российским агентством в Германии. Там заявили, что Москва не первый раз пытается возложить ответственность на Берлин за частноправовые отношения между RT DE и банками.

Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что власти России в ответ на препятствие работе RT DE в Германии могут ограничить размещение рекламы немецких компаний в онлайн-СМИ РФ, ввести «жёсткие» штрафные санкции в отношении платформы YouTube и лишить DW Deutsch и DW-TV лицензий на трансляцию в РФ.

Аргументы германской стороны относительно того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала, не принимаются, — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что ранее немецкой стороне удавалось находить «развязки» в работе остальных средств массовой информации с бюджетным финансированием, поэтому следует найти их и в этой ситуации, в противном случае последуют ответные меры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Германии Анналеной Бербок призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке.