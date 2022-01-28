Лавров поделился с Бербок реакцией РФ на ответы США и НАТО по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и затронули актуальные вопросы двухсторонних отношений. Также Лавров поделился реакцией России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщили в российском МИД.

Лавров вновь привлёк внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили выдвигаемые предложения в рамках проходящего в Вене восьмого раунда многосторонних переговоров о восстановлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Министры отметили необходимость работы над реанимированием подписанных в 2015 году договорённостей.

Кроме того, Лавров и Бербок подчеркнули важность выполнения Минских соглашений для разрешения ситуации на востоке Украины. Российский министр также призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке.

Ранее Лавров сказал, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. По его словам, в ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев ранее сообщил, что прекращение вещания телеканала RT DE в Германии может повлечь за собой последствия, несмотря на то, что Россия не хочет эскалировать конфликт. В частности, в качестве зеркальных мер РФ имеет право ввести соответствующие санкции против немецких журналистов.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция ТВ-эфира. Как пояснили в пресс-службе Google в РФ (владельца YouTube), канал RT DE удалили за вещание без лицензии и обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре.