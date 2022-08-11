Москва анонсировала встречу на высоком уровне с Баку и Ереваном МИД России: в Москве до конца августа пройдет встреча с Баку и Ереваном на высоком уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица Азербайджана Баку

Москва, Ереван и Баку прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа, заявил на еженедельном брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, о деталях встречи станет известно позднее.

В планах — организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа. Более подробную информацию доведем на более позднем этапе, — сказал Нечаев.

Ранее президент Совета Европейского союза Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут провести встречу в Брюсселе. О точных датах встречи пока не сообщается. При этом европейский чиновник отметил, что ЕС остается приверженцем мирного процесса на Южном Кавказе.

Азербайджанская армия 3 августа провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как заявили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот.

По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств по выводу войск. Также он указал, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.