«Много друзей»: Лавров объяснил, почему Россию нельзя изолировать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу al-Jazeera, что РФ нельзя изолировать, потому что у неё «много друзей». Он подчеркнул, что Запад отказался выполнять российские требования по формированию новой архитектуры европейской безопасности.

У России много друзей, и её невозможно изолировать, — сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что Москва готова ко второму раунду переговоров, но Киев тянет время по указанию США. Он подчеркнул, что военная спецоперация России на Украине, в том числе в Киеве, направлена ​​на разоружение этой страны.

Лавров также подчеркнул, что РФ была готова к санкциям Запада, но не ожидала ограничительных мер в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

28 февраля состоялась первая встреча представителей России и Украины в Белоруссии. Делегацию РФ возглавил помощник президента Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация 2 марта ближе к вечеру будет ждать украинскую сторону на месте новых переговоров.