Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО девяти беспилотников ВСУ

Фото Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, среди них два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Он также отметил, что средствами ПВО были сбиты девять БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населённого пункта Архангельское Николаевской области, — отметил Конашенков.

В этот же период ракетные войска и подразделения артиллерии нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники. В результате уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции ЗРК «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. Кроме того, уничтожены свыше 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники.



Всего с начала проведения спецоперации российские вооружённые силы уничтожили 164 самолёта, 125 вертолётов, 807 БПЛА, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и иных боевых бронемашин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий артиллерии и миномётов, а также 2808 единиц специальной военной автотехники.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись работы экипажей армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. На кадрах съёмки видно, как пилоты ударного вертолёта Ка-52 наносят внезапный воздушный удар по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены.