Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль жилой квартал Мариуполя

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Киев в последние несколько лет проявлял активный интерес к добыче урана и его обогащению, просил иностранные компании о помощи, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных российских ведомств. По его словам, Украина активизировала геологоразведку глубинных слоёв на территории урановых шахт. Также было начато освоение перспективных урановых месторождений, которые находятся в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, власти страны использовал зону Чернобыльской АЭС для проведения работ по выделению плутония и созданию «грязной» бомбы, сообщил источник.

Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению «грязной» бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ, —...