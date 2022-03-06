Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль жилой квартал Мариуполя
Никита Чайка
Никита Чайка
10:53, 06 марта 2022
Фото: vk.com/dobrovolsyrg
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что войска ДНР взяли под свой контроль жилой район Мариуполя Старый Крым и продолжают вести наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города, сообщает РБК. Также под контроль были взяты населённые пункты Карьерное, Передовое, Равнополь, Октябрьское и Новомайское.
Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым, — сообщили в Министерстве обороны.
Наступление продолжают и силы Луганской Республики. Под их контроль взяты населённые пункты Карповка, Закаблуховка, Рубцы, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее и Зелёная Долина.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.