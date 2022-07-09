Минобороны России: украинская разведка состоит из наркоманов и рецидивистов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. По его словам, отъявленные рецидивисты спрятались под «крышей» ВСУ. По его словам, этим объясняются бесчеловечные провокации Киева, которые приводят к гибели мирных жителей.

Многие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины наркозависимы и имеют «богатое» криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования, — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что факты глумления и издевательств киевского режима над собственным населением имеют достаточную доказательную базу.

Минобороны Украины ранее опубликовало видео, в котором бойцы ВСУ высадились на остров Змеиный, нашли брошенный с вертолёта флаг, пнули его, а лишь затем установили. Отмечается, что это та самая группа, которая чуть позже попала под ракетный обстрел российских сил во время фотосессии с украинским флагом. Украинская сторона при этом не стала упоминать этот факт в своих сводках, указав лишь, что высадка на остров прошла успешно.