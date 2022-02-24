Минобороны России: вооружённые националисты оказывают сопротивление

В районе боевых действий сопротивление оказывается в большей степени только вооружёнными отрядами украинских националистов, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве также отметили, что украинские военные стремятся уклониться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооружённые отряды националистов, — сообщает ведомство.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что боевой вертолёт и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» ВСУ были сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Он добавил, что после ударов российской армии были выведены из строя 74 наземных объекта ВСУ.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Также сообщалось, что ополченцы Луганской Народной Республики начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В Народной милиции призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования.