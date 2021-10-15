Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за эсминца в Японском море

Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. Об этом рассказали представители ведомства. Их слова приводит ТАСС.

Представителю Вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы РФ в районе залива Петра Великого, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Минобороны указали атташе на грубое нарушение американскими моряками правил предупреждения столкновения судов. Кроме того, экипаж эсминца также нарушил российско-американское соглашение о недопущении инцидентов в открытом море и в воздухе.

Минобороны РФ сообщило, что эсминец Chafee ВМC США приблизился к российской границе. Инцидент прoизошёл сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Япoнского моря. Российский БПК «Адмирал Трибуц», согласнo международным правилам, начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. Только когда между кораблями оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.

Ранее в военном ведомстве США отказались комментировать инцидент с эсминцем ВМС США Chafee.