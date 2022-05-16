Минобороны поделилось кадрами разминирования Счастьинской ТЭС

Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин / Фото РИА Новости

Саперы Вооружённых сил России разминировали укрепрайон украинских силовиков в районе Счастьинской ТЭС в Луганской Народной Республике, сообщает Минобороны России. Украинские боевики заминировали местность при отходе на другие участки.



Территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности, включая многочисленные фортификационные сооружения, были заминированы с использованием противотанковых и противопехотных мин украинскими военными.





На покинутых позициях ВСУ в блиндажах сапёрами обнаружены системы дистанционного подрыва мин, также специалистами обезврежены десятки растяжек и ловушек. В случае если извлечь взрывоопасные предметы не было возможности, они уничтожались на месте.

Украинские военнослужащие ранее при отступлении заминировали химический завод «Заря», расположенный в городе Рубежное, об этом рассказали в Народной милиции ЛНР. В ведомстве отметили, что подразделения радиоэлектронной борьбы смогли заблокировать сигнал, который должен был вызвать детонацию. На складе предприятия, по данным ведомства, находилось около 49 тонн взрывчатки. Сапёры сумели обойти все ловушки и обезвредить все точки подрыва.