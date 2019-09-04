Министр планирования национального развития Индонезии Бамбан Броджонегоро возглавил делегацию страны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Такой уровень представительства за все пять лет проведения форума страна демонстрирует впервые. В эксклюзивном интервью News.ru министр рассказал о том, что его побудило посетить Владивосток, оценил возможности инвестиционного сотрудничества между странами и поделился темами переговоров крупных российских и индонезийских компаний.

— Господин министр, Индонезия впервые представлена на Восточном экономическом форуме на таком высоком уровне. Скажите, что вас мотивировало посетить Владивосток?

— Президенты Индонезии и России уже встречались как в РФ, так и на площадках международных мероприятий, в частности на G20. Мы думаем, что экономическое взаимодействие между нашими странами сейчас расширяется, и в таких условиях Индонезии необходимо присутствовать на любых экономических форумах в России: не только на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, но и во Владивостоке.

— Какие у вас впечатления от форума и Владивостока?

— Этот форум — хорошая возможность представить российский Дальний Восток странам Азии. Конечно, мы ранее не были близко знакомы с этой частью России, но сейчас мы стали более осведомленными, а значит, возрастает потенциал для сотрудничества.

Сергей Булкин/News.ru

— Планируете ли вы встречаться с кем-то из российских официальных лиц или представителей российских компаний «на полях» форума?

— Мой заместитель проведёт переговоры с министром экономического развития России для обсуждения вопросов дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.

— Вы упомянули экономическое сотрудничество. Какие его сферы кажутся вам наиболее перспективными?

— Номер один — это сотрудничество в области военного производства. Но сейчас уже мы видим рост индонезийского экспорта, причём не только природных ресурсов, но также и промышленной продукции в Россию. В будущем мы рассчитываем на увеличение экономической активности Индонезии в России, в том числе по вопросу возможных индонезийских инвестиций в страну.

— Могут ли наши страны наладить сотрудничество на Дальнем Востоке?

— Конечно. Индонезия и российский Дальний Восток расположены в азиатской части мира, так что у нас есть возможности для различных экономических инициатив, в частности для экспорта из Индонезии во Владивосток.

— Последние годы наблюдался спад российских инвестиций в Индонезию. Как, на ваш взгляд, можно выправить этот тренд?

— Я уверен, что нам необходимо предоставить больше возможностей любым потенциальным инвесторам из России. В прошлом они были ограничены до промышленного и производства и производства, связанного с военной деятельностью. Сейчас же мы хотели бы предоставить возможность инвестировать и в другие отрасли, в частности в туризм. Так что мы планируем привлечь российские инвестиции в туристический сектор Индонезии.

— Ранее российская компания РЖД проявляла интерес к инвестициям в Индонезию. Обсуждается ли на данный момент этот вопрос?

— Сейчас он не обсуждается, но в ходе моего предыдущего визита в Россию я встречался с министром промышленности и торговли РФ. Мы говорили о том, как перезапустить инвестиционный проект по строительству железной дороги на Калимантане. Эта железная дорога будет предназначаться для транспортировки угля из шахт в морской порт. Мы надеемся, что в будущем этот инвестиционный проект будет возобновлён.

— Также индонезийская компания Inalum рассчитывала наладить взаимодействие с российским «Русалом». Было ли подписано соглашение?

— Переговоры идут. Не только Inalum и «Русал», но также и «Роснефть» и наша нефтяная компания Pertamina обсуждают возможности для инвестиций. Конечно, пока это лишь потенциальные инвестиции, но я уверен, что компании в индивидуальном порядке обсуждают сейчас со своими партнёрами возможные договорённости.