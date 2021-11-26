 Министерская конференция ВТО отложена из-за нового штамма COVID

Ситуация вокруг нового штамма коронавируса «омикрон» стала причиной переноса министерской конференции Всемирной торговой организации. Она должна была пройти в Женеве с 29 ноября по 3 декабря. Об этом сообщает заместитель генерального директора ВТО Анабель Гонсалес в Twitter.

Двенадцатая министерская конференция ВТО была отложена.... Здоровье, справедливость и инклюзивность послужили основой для этого призыва. Это правильное решение. Работа будет и должна продолжаться, — написала Гонсалес.

Постпред Великобритании при ООН в Женеве Саймон Мэнли также сообщил в Twitter, что решение было принято из-за невозможности для всех организаций присутствовать на мероприятии из-з введённых Швейцарией ограничений.

В пятницу, 26 ноября, Швейцария объявила о запрете на авиарейсы из ряда африканских стран, Гонконга, Израиля и Бельгии, где также был обнаружен штамм «омикрон». Прибывающие из этих стран граждане должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, даже если они переболели или были вакцинированы. В ином случае людей отправляют на 10-дневный карантин.

Предполагалось, что в конференции примут участие порядка 4 тысяч человек, в том числе главы государств и министры. В предыдущий раз министерская конференция ВТО проходила в 2017 году в Буэнос-Айресе.

Ранее президент США Джо Байден направил странам, собирающимся на министерское совещание ВТО, призыв о снятии ограничения на интеллектуальную собственность на вакцины от коронавируса. По его мнению, пандемия не закончится, пока все страны мира не получат доступ к препаратам и не начнут прививать своих граждан.