Минфин США изменит стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

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В новом докладе Министерства финансов США сказано, что американские власти намерены реализовать новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. Для этого ведомство планирует повысить прозрачность финансовой деятельности, связанной с офшорами. Отмечается, что в Соединённых Штатах будут активнее выявлять скрытые активы россиян, пишет ТАСС.

Стратегия нацелена на то, чтобы не позволить нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США, — сказано в докладе.

По мнению специалистов американского Минфина, российские бизнесмены используют подставные компании для совершения сделок по приобретению недвижимости за наличные.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если власти страны не примут проект о выделении новой помощи Киеву. Речь идёт о блокировке выделения Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Пресс-секретарь американского военного ведомства добавил, что в этом случае возникнет период времени, за который Киев не сможет получить новые поставки оружия. Он отметил, что в Пентагоне такого развития сценария хотели бы избежать.