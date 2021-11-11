Мигранты на границе Белоруссии и Польши устроили драку за еду

Раздача еды мигрантам на границе Белоруссии с Польшей от Организации Объединённых Наций переросла в давку. У людей начали сдавать нервы, часто возникают драки. Об этом сообщает Sputnik.by.

На опубликованных кадрах видно , что сотни людей пытаются добраться до привезённых продуктов. Отмечается, что сделать это удаётся далеко не всем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.