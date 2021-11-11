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Мигранты на границе Белоруссии и Польши устроили драку за еду

14:33, 11 ноября 2021
Мигранты на границе Белоруссии и Польши устроили драку за еду Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
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Раздача еды мигрантам на границе Белоруссии с Польшей от Организации Объединённых Наций переросла в давку. У людей начали сдавать нервы, часто возникают драки. Об этом сообщает Sputnik.by.

На опубликованных кадрах видно, что сотни людей пытаются добраться до привезённых продуктов. Отмечается, что сделать это удаётся далеко не всем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.

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