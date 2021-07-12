МИД Турции сообщил об открытии чартерных рейсов с Арменией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван договорились об открытии чартерного авиасообщения. Также страны назначат спецпредставителей для нормализации отношений, сообщает телеканал NTV.

В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван, — заявил Чавушоглу.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности отношением к карабахской проблеме.

Недавно официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Ереван уже обращался с просьбой к Москве о посредничестве в нормализации двусторонних отношений с Анкарой. По словам Захаровой, начало нормализации способствовало бы «общему оздоровлению ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально».

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель проведёт 14 декабря в Брюсселе трёхстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, сообщил ТАСС высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита «Восточного партнёрства», который пройдёт в европейской столице 15 декабря.