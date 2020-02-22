https://static.news.ru/photo/28d69298-556c-11ea-8eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs/facebook.com

Анкара поддерживает подписание соглашения между США и движением «Талибан» (организация запрещена в России) о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщили в МИД Турции.

Мы рады, что Соединенные Штаты и талибы договорились, — говорится в сообщении ведомства .

Отмечается, что речь идет о семидневном моратории на насилие в Афганистане. Соглашение вступило в силу 22 февраля. По мнению Анкары, документ «проложит путь к прочному миру, достигнутому посредством межафганских переговоров».

NEWS.ru писал ранее, что в январе 2019 года США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана. Срок исполнения договорённости составляет 18 месяцев.