МИД Турции обвинил Россию в нарушении международного права

Анкара считает военную операцию против России против Украины неприемлемой и считаем нарушением международного права, сообщается на сайте турецкого внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Турция будет и далее выступать с «поддержкой политического единства, суверенитета и территориальной целостности».

Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить этот несправедливый и незаконный акт. Турция выступает против изменения границ с применением оружия, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данное нападение является грубым нарушением международного права, представляющее серьёзную угрозу безопасности региона и всего мира.

В пресс-службе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция не принимает шагов России по признанию независимости ДНР и ЛНР, поскольку они «противоречат суверенитету Украины». В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что военный конфликт с Украиной никому не принесёт пользы. По его словам, ситуация на Украине должна быть решена на основании Минских соглашений, при этом Анкара готова внести свой вклад для снижения напряжённости.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.