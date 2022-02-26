МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине

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Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, в США могу одобрить введение санкций против резервов РФ в размере $643 млрд, накопленных Банком России перед началом спецоперации на Украине. Отмечается, что окончательного решения по этому поводу ещё не принято.

Консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято, — передаёт агентство. Недавно стало известно,...