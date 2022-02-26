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МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине

18:58, 26 февраля 2022
МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине Фото: Christopher Jue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Министерство иностранных дел КНДР опубликовало на своём сайте статью сотрудника Общества международных политических исследований Ли Чжи Сона, который называет США виновными в кризисе на Украине. По его словам, к конфликту привело стремление Штатов к глобальной гегемонии и военному превосходству.

Коренная причина украинского кризиса состоит в своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законные требования России о её безопасности, — говорится в публикации.

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