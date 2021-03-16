МИД РФ обвинил Польшу в гонениях на российских журналистов

https://static.news.ru/photo/929b7618-8684-11eb-aafc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша нарушает свободу слова и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава службы военной контрразведки Польши оформил запрос, вследствие которого специальный корреспондент ВГТРК Евгений Решетнёв был внесён в список нежелательных лиц. Ему запрещён въезд на территорию страны на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения — сроком на три года. Журналиста обвинили в шпионаже.

Польские власти вновь демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом «угрозы национальной безопасности», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также Захарова заявила, что в Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов. Она добавила, что Москва рассматривает данное решение «в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счётов с неугодными гражданами России».

В феврале консула России в Познани выслали из Польши в ответ на аналогичную высылку польских дипломатов из РФ. Тогда российская сторона обвинила иностранцев в участии в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жаринак позднее объяснил, что российский консул был выслан из Польши, так как был заражён коронавирусом, но не изолировался. По его словам, жена дипломата получила положительный результат теста на COVID-19 18 февраля, а спустя три дня аналогичные анализы получил он сам и его дочь. При этом он покидал место жительства и нарушал режим самоизоляции, писал NEWS.ru.