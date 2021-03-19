Метеорит взорвался на востоке Кубы

https://static.news.ru/photo/80259f30-d843-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Падение метеорита на востоке острова Куба зафиксировали местные сейсмологи. Вслед за падением последовал взрыв. Об этом сообщает издание Cubadebate.

По данным СМИ, сейсмологическая станция Моа зафиксировала ряд световых явлений. По словам очевидцев, наблюдался белый и красный свет, затем произошёл взрыв.

Происшествие подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас. Он заявил, что природа явления указывает на то, что это был, предположительно, метеорит.

Сейсмолог отмечает, что взрыв, скорее всего, не носил наземный характер.

Но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну, — сказал он.

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