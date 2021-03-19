Метеорит взорвался на востоке Кубы

Падение метеорита на востоке острова Куба зафиксировали местные сейсмологи. Вслед за падением последовал взрыв. Об этом сообщает издание Cubadebate.
По данным СМИ, сейсмологическая станция Моа
Происшествие подтвердил глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас. Он заявил, что природа явления указывает на то, что это был, предположительно, метеорит.
Сейсмолог отмечает, что взрыв, скорее всего, не носил наземный характер.
Но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну, — сказал он.
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