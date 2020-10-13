Месут Озил поддержал Азербайджан

https://static.news.ru/photo/fc4f8eea-0d9f-11eb-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: mobile.twitter.com/MesutOzil1088

Полузащитник английского футбольного клуба «Арсенал» и чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил опубликовал в соцсети пост в поддержку Азербайджана.

32-летний спортсмен опубликовал в своём Twitter пост в поддержку территориальной целостности Азербайджана и отметил, что Армения полностью игнорирует резолюции ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.

К записи также добавлена копия письменного обращения Озила касательно агрессии Армении в отношении Азербайджана и оккупации ею земель, которые признаны азербайджанскими территориями на международном уровне. Спортсмен призвал к миру и совместной работе на благо будущего.

AzerbaycanâÄ±n derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdirâ M.Kemal AtatÃ¼rk



Tek millet, Ä°ki devlet pic.twitter.com/dUDm9lfoik — Mesut Ãzil (@MesutOzil1088) October 13, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru ранее, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном урегулирование в Нагорном Карабахе.