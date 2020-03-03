Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала неприемлемым, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давит на Евросоюз посредством беженцев. Об этом
Отмечается, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не намерена сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. ЕС был вынужден заблокировать проходы на свою территорию.
Абсолютно неприемлемо решать за счёт беженцев, чтобы получить больше поддержки, потому что беженцы оказываются в ситуации, когда они идут к границе и попадают в тупик, — заявила Меркель.
Лидер Германии добавила, что Турция должна продолжать выполнять обязательства в рамках соглашения с ЕС, напомнив, что Евросоюз делает свой вклад в то, чтобы беженцы содержались на территории Турции в достойных условиях.
В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Эрдоган выступил перед публикой в Стамбуле. Он заявил, что уже 18 тысяч беженцев прошли через границу в ЕС.
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