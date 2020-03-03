https://static.news.ru/photo/461dbd6a-5cc2-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала неприемлемым, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давит на Евросоюз посредством беженцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не намерена сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. ЕС был вынужден заблокировать проходы на свою территорию.

Абсолютно неприемлемо решать за счёт беженцев, чтобы получить больше поддержки, потому что беженцы оказываются в ситуации, когда они идут к границе и попадают в тупик, — заявила Меркель.

Лидер Германии добавила, что Турция должна продолжать выполнять обязательства в рамках соглашения с ЕС, напомнив, что Евросоюз делает свой вклад в то, чтобы беженцы содержались на территории Турции в достойных условиях.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Эрдоган выступил перед публикой в Стамбуле. Он заявил, что уже 18 тысяч беженцев прошли через границу в ЕС.