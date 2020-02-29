https://static.news.ru/photo/4b60ff6e-5adb-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.

Как передаёт РИА Новости, Эрдоган выступил перед публикой в Стамбуле. Он заявил, что уже 18 тысяч беженцев прошли через границу в ЕС.

Сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать своё слово, — подчеркнул президент Турции.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев. Среди них присутствуют граждане Сирии, Ирана, Ирака, Пакистана и Марокко.