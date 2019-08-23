https://static.news.ru/photo/1deeb4b0-7079-11e9-952c-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об особом статусе Севастополя наряду с Киевом. Он пояснил, что градоначальники этих населённых пунктов также являются главами городской администрации.

А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

При этом с 2014 года Севастополь является российским городом федерального значения.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что никаких вариантов возврата полуострова Украине нет. В связи с этим он призвал украинского президента Владимира Зеленского смириться с новым статусом Крыма и разработать план постепенного признания полуострова в составе России.