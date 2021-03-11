Мексика полностью легализовала марихуану

https://static.news.ru/photo/d701bb76-8276-11eb-8a20-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Палата депутатов Конгресса Мексики одобрила законопроект, который разрешает использование марихуаны в немедицинских целях.

Инициативу поддержали 316 парламентариев, ещё 129 проголосовали против, 23 воздержались. В ходе заседания депутаты около 15 часов обсуждали больше 210 поправок.

Запись заседания приводится в Twitter законодательного органа. Для принятия законопроекта ему формально требуется получить одобрение от сената, однако этот орган уже принимал документ в ноябре 2020 года, но тогда его пришлось вернуть в нижнюю палату для доработок.

Новые правила разрешают мексиканцам старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов каннабиса для личного использования. Кроме того, граждане смогут выращивать до восьми кустов растения по месту жительства.

При этом за продажу марихуаны несовершеннолетним и её употребление в неположенных местах вводится штраф, а за нелегальное разведение и сбор наркотика — тюремное заключение.

Накануне палата представителей Конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на всей территории страны. Для вступления документа в силу его должны одобрить сенат и президент.

Проект закона предполагает исключение марихуаны из перечня запрещённых веществ. В результате в стране можно будет развивать бизнес в этой отрасли, а врачи смогут выписывать рецепты на марихуану в лечебных целях. Кроме того, будут отменены приговоры, вынесенные за употребление или хранение наркотика, если преступление не было связано с насилием.

В настоящее время 11 штатов Америки легализовали полное употребление марихуаны взрослыми. Причём в девяти случаях решение было принято посредством всеобщего голосования жителей штата, писал NEWS.ru.