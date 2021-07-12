Медведев: премьер Польши «слетел с катушек» на фоне русофобии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий «слетел с катушек» на почве русофобии, после того как поляк предложил ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. В ответ Медведев предложить рассмотреть возможность введения рестрикций против членов польской партии «Право и справедливость» (PiS).

В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS, — сказал он.

Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве предложил Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России». На конец 2021 года в ней состояли более 2,3 млн человек.

Помимо этого он предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. По его словам, выдавать визы нужно только тем россиянам, которые хотят покинуть территорию своей страны.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна требует от Евросоюза ввести санкции против России, но при этом сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. Он отметил, что правительство страны бездействует, ссылаясь при этом на конституцию государства, а российский уголь «и далее течёт широким потоком через польскую границу».