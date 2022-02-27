Мединский дал Украине время на ответ по переговорам до 15:00

Россия подождёт ответа Киева о переговорах до 15:00 по белорусскому времени. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, которая прибыла в Гомель для переговоров с представителями Украины, передаёт РИА Новости.

До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам, — заявил Мединский.

Экс-министр культуры уточнил, что в случае отказа украинской стороны от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет лежать на руководстве республики.

Вместе с Мединским в Гомеле сейчас находятся руководящие работники на уровне заместителей министра обороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Утром 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к переговорам, но не в городах Белоруссии, которая, по его словам, ведёт против Украины боевые действия.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко отрицает участие республики в боях против Украины. По его словам, страна лишь принимает раненых российских военных.