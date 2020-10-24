Медики Южной Осетии выявили свыше 100 случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/ce79628a-15f0-11eb-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) выявили медики в Южной Осетии за минувшие 24 часа, рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева.

За сутки выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19, — цитирует её РИА Новости.

До этого сообщалось, что в ЮО в общественных местах ввели масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. Всего в Южной Осетии зарегистрировали 481 инфицированного COVID-19, умерли два пациента.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заразился коронавирусом, заболевание он переносит в лёгкой форме и работает в дистанционном режиме. COVID-19 также подтвердился у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева 13 октября подтвердила, что у неё выявили коронавирус. По её словам, глава республики Анатолий Бибилов тоже сдавал тест на COVID-19 и он у него был отрицательный. Республика 15 сентября открыла границу с Россией, до этого ограничения на въезд длились пять месяцев.