Маск решил проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter Илон Маск объявил о решении проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter

Фото Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск, намеревавшийся приобрести компанию Twitter, сообщил, что проверит сотню учётных записей в социальной сети на предмет выявления фальшивых аккаунтов. Ранее он сообщил о приостановке сделки до момента подтверждения сведений о том, что фейковые аккаунты составляют не более 5% пользователей.

Чтобы выяснить это, моя команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter, — сообщил на своей странице в соцсети Маск и предложил подписчикам проделать то же самое.

Он пояснил, что первая тысяча подписчиков Twitter не попадут в случайную выборку из ста учётных записей, после этого будет отобран каждый десятый аккаунт.

Я открыт для более удачных идей, — заявил Маск.

13 мая стало известно, что Маск решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter. Он сообщил, что ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что Маск покупает Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этой связи заявили, что если он решит расторгнуть соглашение, то выплатит штраф в размере $1 млрд. В случае если инициатором расторжения договорённости окажется Twitter, компенсацию получит Маск. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.