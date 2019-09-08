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Немецкий детектив Йозеф Реш готов предоставить властям Малайзии информацию о крушении малайзийского Boeing над Донбассом. Об этом он сообщил после заявления премьера страны Махатхира Мохаммада о заинтересованности собранными данными.

Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката, — заявил он в интервью РИА Новости .

Ранее премьер Малайзии подтвердил, что готов выслушать выводы независимого эксперта. По его словам, расследование, которое проводит совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов, не может быть непредвзятым. Чтобы найти истинную причину крушения воздушного судна, нужно создать нейтральный орган с участием специалистов из разных стан.

Ранее Реш утверждал, что располагает доказательствами, проливающими свет на причину катастрофы. Кроме того, детектив готов назвать имена людей, ответственных за трагедию, и предоставить данные с американских спутников, оказавшиеся в его распоряжении.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым, писал News.ru.