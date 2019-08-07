https://static.news.ru/photo/4f087f8a-b8e6-11e9-a2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О готовности предоставить России, Малайзии и другим странам информацию о крушении малайзийского Boeing МН17 под Донецком заявил частный детектив из ФРГ Йозеф Реш.

Он утверждает, что располагает доказательствами, проливающими свет на причину катастрофы. Кроме того, детектив готов назвать имена людей, ответственных за трагедию, и предоставить данные с американских спутников, оказавшиеся в его распоряжении, пишет РИА Новости .

Ранее сыщик уже пытался передать данные по крушению Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ). Однако Реш выдвинул условие, что обнародует свои сведения только в присутствии журналистов. Тогда голландская сторона ответила отказом.

Сейчас детектив готовит повторное обращение и в случае повторного отказа обнародует доказательства с любым государством, которое будет в этом участвовать.

Я не могу заставить никого из ССГ или откуда бы то ни было принять эти доказательства. Но можно предположить, что я тогда также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать, обнародую все имеющиеся у меня данные, — заявил Реш.

Детектив отказывается называть конкретные имена, хотел бы привлечь Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США к изучению собранных им доказательств.

При этом Реш рассказал, что германское правительство было в курсе факта сокрытия информации по катастрофе, но утверждает обратное. Он готов выступить свидетелем в Европейском суде по правам человека по искам родственников жертв авиакатастрофы в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Как ранее писал News.ru, расследование Реш ведёт с 2014 года. Имя заказчика он не называет. Однако сообщает, что тот сначала предложил ему вознаграждение в $30 млн, а затем ещё $17 млн за информацию о причинах трагедии. Детектив также рассказал, что ему неоднократно поступали угрозы, а в квартире проходили обыски.