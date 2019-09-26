https://static.news.ru/photo/b3fcf264-e040-11e9-929c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко не считает возможным возвращение полуострова Крым в состав Украины.

Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, — ответил Лукашенко на вопрос украинской журналистки о том, вернёт ли Россия Украине Крым.

Отношения России с западными государствами ухудшились в связи с событиями на Украине и ситуацией вокруг Крыма, который вошёл в состав РФ после референдума. Запад обвинил российскую сторону во вмешательстве и ввёл в отношении страны санкции. В ответ Москва взяла курс на импортозамещение, подчеркнув, что не является участником конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.

Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в агрессии против Украины и аннексии Крымского полуострова. Президент Незалежной заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Киеву с «возвращением» полуострова в состав Украины, писал News.ru.