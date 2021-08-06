Лукашенко заявил, что санкции «не поставили на колени» Белоруссию

Никакие санкции и никакое давление не поставили Белоруссию на колени. Об этом во время торжественной церемонии открытия моста в Гродно заявил президент республики Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

По словам главы государства, в планах у правительства много проектов для строительства и продолжения благоустройства города. Лукашенко исключил влияние западных ограничительных мер и давления на Белоруссию.

Чтобы он был красивым, чтобы люди сюда приезжали и видели, что никакие санкции и никакое давление нас на колени не поставили, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что каждый новый мост — это дорога в будущее. Он попросил не сомневаться, что белорусы строят свои мосты в мирное будущее.

Ранее Евросоюз ввёл против Белоруссии четвёртый пакет санкций. Ограничительные меры касались 78 физических и восьми юридических лиц. Решение было принято «в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в стране и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества».

Отношения между странами Запада и Белоруссией ухудшились после выборов президента в республике. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, а оппозиция заявила о подтасовках результатов.