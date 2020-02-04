https://static.news.ru/photo/db4efc78-4737-11ea-9edd-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает озабоченности Москвы из-за визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео.

В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? — заявил Лукашенко во время поездки в Могилёвскую область.

Как сообщает БелТА, глава Белоруссии подчеркнул, что «какой-то скандал подняли» из-за приезда Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Белоруссию 1 февраля. На встрече с Лукашенко он заявил, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что приветствует усиление роли США в республике. По его словам, между странами стоят общие угрозы и вызовы, такие как борьба с терроризмом, торговлей людьми и наркотрафиком.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений США с другими странами является суверенным правом Белого дома.