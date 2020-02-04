Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает озабоченности Москвы из-за визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео.
В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? — заявил Лукашенко во время поездки в Могилёвскую область.
Как
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Белоруссию 1 февраля. На встрече с Лукашенко он заявил, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что приветствует усиление роли США в республике. По его словам, между странами стоят общие угрозы и вызовы, такие как борьба с терроризмом, торговлей людьми и наркотрафиком.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений США с другими странами является суверенным правом Белого дома.
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