Лукашенко рассказал о сценарии смены власти в стране

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как видит процесс смены власти в стране. Приход в госаппарат молодых управленцев должен проходить постепенно, а предыдущее поколение должно контролировать этот процесс, считает политик. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чём всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы, — сказал глава государства во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи в Гомельской области.

Ранее лидер Белоруссии провёл пресс-конференцию, на которой ответил на вопрос о преемнике. Он назвал его самым сложным и признался, что думает об этом. Лукашенко добавил, что «очень скоро» уйдёт с поста, но не сказал, когда это произойдёт, и призвал людей «не гадать» на эту тему. По его словам, потенциал для того, чтобы стать главой государства, он видит у 10–15 человек, преданных стране так же, как он сам.

Белорусский политолог, председатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов в беседе с NEWS.ru заявил, что Лукашенко может уйти с поста президента, поставив у власти преемника, либо возглавить Всебелорусское народное собрание.