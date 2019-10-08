https://static.news.ru/photo/f942daa4-e9a1-11e9-8185-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия готова взять на себя разработку текста декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что документ не станет равноценной заменой Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако сможет заполнить правовой вакуум в регулировании данного типа вооружений. Это, в свою очередь, будет являться практическим вкладом Минска в международный диалог о безопасности.

Совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности в Европе могут стать важным шагом на этом пути, — цитирует « Интерфакс » белорусского лидера.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В то же время в Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования».