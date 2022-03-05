Лукашенко: через год Запад сам попросит сотрудничества у Москвы и Минска

Страны Запада спустя год действия санкций попросят Москву и Минск возобновить с ними сотрудничество, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сами санкции, направленные против Белоруссии и России, Лукашенко назвал безумными, пишет РИА Новости.

Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите, они (Запад. — NEWS.ru) к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали, — цитирует Лукашенко агентство со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

В разговоре с представителями СМИ Лукашенко ранее сообщил, что в течение двух лет у Белоруссии будут порты на российской Балтике. Лукашенко отметил, что он обсуждал вопрос о строительстве портового хозяйства с президентом России Владимиром Путиным ещё до начала военной спецоперации на Украине. Уже через несколько месяцев стороны поедут инспектировать место застройки и ход выполнения задач, анонсировал белорусский президент.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине, а также введённые Западом против стран санкции. Лукашенко также отметил, что какой-либо кризис в России сильно скажется и на Белоруссии.