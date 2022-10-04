Глава правительства Херсонской области подпал под британские санкции Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области Елисеева

Фото: Валерий Стурит/ТАСС

Сергей Елисеев

Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, следует из опубликованных на сайте правительства страны данных. Лондон посчитал его причастным к «дестабилизации Украины и подрыву ее территориальной целостности».

Ограничения предусматривают запрет Елисееву въезда в Великобританию и заморозку его активов, если таковые будут обнаружены.

С момента начала спецоперации на Украине британские власти ввели санкции в отношении более чем 1,4 тысячи физических лиц и 160 компаний. В конце сентября Лондон в очередной раз расширил санкционный список почти на сотню позиций. В него были включены руководители ряда российских банков, а также лица, участвовавшие в проведении референдумов о присоединении к России в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что уже может являться мировым рекордсменом по количеству введенных в отношении него санкций. По его мнению, он уже обогнал по количеству рестрикций президентов Белоруссии и Сирии Александра Лукашенко и Башара Асада, а также северокорейского лидера Ким Чен Ына.