Британское правительство расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции. Такое решение последовало после начала референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
Рестрикции введены против АО «Гознак», руководства Газпромбанка, 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка.
Кроме того, в списках значатся 33 лица, участвовавших в проведении референдумов о включении в состав России вышеописанных регионов.
Санкционные меры также вводятся в отношении председателя правительства Херсонской области Сергея Елисеева, главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, против члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова и главы администрации Херсона Александра Кобеца.
Власти Британии также включили в черный список начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на негативную отдачу собственной санкционной политики.
Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушается международная экономическая торговая система, а также нарушаются привычные связи и вклады.