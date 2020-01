Надежды на разрешение многолетнего конфликта появились, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выработали в начале этого месяца договорённости о «режиме тишины» в Ливии. Встреча в Москве 13 января, когда особняк российского Министерства иностранных дел на Спиридоновке принял турецкую делегацию, а также лидеров конфликтующих сил в Ливии, стала лишь следующей ступенью, формальным шагом к реализации договорённостей. Глава ливийского Высшего государственного совета Халед аль-Мишри накануне переговоров выразил убеждённость, что «подписание соглашения станет началом развала армейского проекта»: оно призвано положить конец «попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса».

Top diplomats&defense chiefs of #Russia and #Turkey gathered in #Moscow to assist the talks between al-Sarraj, the head of #Libya ’s UN-recognized government in Tripoli&Haftar, eastern Libya-based military commander.

