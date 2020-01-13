Шаг к практической реализации российско-турецкого соглашения о прекращении огня в Ливии был сделан 13 января в Москве, куда прибыли турецкие министры обороны и иностранных дел Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу, а также заклятые враги — командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж. Впрочем, московская встреча, длившаяся целый день, не оставила впечатления, что конфликтующие стороны договорятся. Хафтар медлит идти на примирение.

Надежды на разрешение многолетнего конфликта появились, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выработали в начале этого месяца договорённости о «режиме тишины» в Ливии. Встреча в Москве 13 января, когда особняк российского Министерства иностранных дел на Спиридоновке принял турецкую делегацию, а также лидеров конфликтующих сил в Ливии, стала лишь следующей ступенью, формальным шагом к реализации договорённостей. Глава ливийского Высшего государственного совета Халед аль-Мишри накануне переговоров выразил убеждённость, что «подписание соглашения станет началом развала армейского проекта»: оно призвано положить конец «попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса».

Top diplomats&defense chiefs of #Russia and #Turkey gathered in #Moscow to assist the talks between al-Sarraj, the head of #Libya ’s UN-recognized government in Tripoli&Haftar, eastern Libya-based military commander.

pic.twitter.com/nNbxR5qqXP — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 13, 2020

Трудно согласиться с тем, что на первый взгляд московская встреча выглядит признаком прогресса, как подытожил 13 января глава МИД РФ Сергей Лавров. В драфте соглашения стояли размытые пункты о прекращении огня, разграничительной линии и приверженности политическому решению. Отдельно участники переговоров обсуждали участие в конфликте иностранных формирований. Прологом стали сообщения от отводе в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, в управлении которой Кремль отказывается сознаваться. Но, по итогам встречи, Сарадж и аль-Мишри подписали соглашение о режиме тишины, а Хафтар взял паузу. Военачальник не раз проявлял характер, когда речь заходила о примирении с ПНС. Так, когда были объявлены договорённости между РФ и Турцией, представители ЛНА заявили, что ценят вклад российской стороны, но продолжат борьбу с «террористическими формированиями».

Draft Tripoli ceasefire agreement leaked pic.twitter.com/1TlXnixGAc — The Libya Observer (@Lyobserver) January 13, 2020

На этот раз Хафтар требовал на переговорах невозможного — ввода ЛНА в Триполи и формирования правительства национального единства, которое бы получило вотум доверия парламента в Тобруке. Встреча в Москве сопровождалась заявлениями ЛНА об отказе покидать занятые в процессе наступления позиции. В итоге Хафтар взял время для раздумий до утра 14 января.

Сами договорённости, к подписанию которых склоняли Хафтара и Сараджа, не несли большой конкретики — они попросту закрепляли статус-кво для международных игроков в лице Турции и России. Если Анкара рассчитывает не потерять свои позиции в североафриканской стране под напором ЛНА и «группы поддержки» в лице ЧВК Вагнера, то для Москвы ливийское досье важно с точки зрения приобретения веса на международных переговорах. Это питательная почва для возникновения тезисов о незаменимости России в качестве страны-посредника. Московская встреча даже дала повод рассчитывать, наконец, на проведение международной конференции в Берлине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил 13 января, что правительство приветствует «перемирие, которое достигнуто также усилиями российского и турецкого президентов».

Это, разумеется, является основой для того, чтобы такая конференция стала возможной, — сказал дипломат. — Подготовка к ней продолжается. Она должна во всяком случае состояться в январе тут, в Берлине. Как только мы сможем, проинформируем о деталях и дате.

Тем не менее, серьёзным фактором остаётся то, смогут ли договорённости на деле принять лояльные ПНС и ЛНА силы. В частности, триполитанские элиты, которые поддерживают международно признанное правительство, выступали за то, чтобы в сделке был прописан пункт об отходе сил Хафтара к тем позициям, которые они занимали до 4 апреля 2019 года. «Мятежные» элементы есть и в составе ЛНА, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов: они могут легко торпедировать процесс имплементации соглашения.

Такие силы есть. Например, это девятая (бывшая седьмая) бригада, формирования «Каният» из Тархуны, которые поддерживают Хафтара. Уже были выступления против перемирия, где звучали и антихафтаровские лозунги. Подобные силы есть и на стороне ПНС. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

По мнению аналитика, для полноценного мирного процесса в Ливии понадобится формат, который будет подобен «астанинскому» в Сирии. Эта формула может быть объединена с политической, а может стать самостоятельной — всё зависит от сил «на земле».