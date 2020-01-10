Свою готовность продолжать наступательные действия Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром подкрепила 10 января запретом на заход судов в два морских порта Ливии, которые находятся под контролем сил, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Накануне ЛНА поприветствовала дипломатические усилия, предпринятые президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, однако отвергла попытку посадить своих представителей за стол переговоров с противниками.

В заявлении главного командования ЛНА говорится, что Управлению портов и морского транспорта дано распоряжение распространить на международном уровне уведомление: кораблям запрещено заходить в порты Мисраты и Эль-Хумса. Первый город находится в 200 км восточнее Триполи, а второй — приблизительно в 100 км. Примечательно, что оба пункта находятся под контролем сторонников Сараджа. Обращает на себя внимание то, что ЛНА не указывает, какие именно действия будут предприняты в отношении возможных нарушителей. Днём ранее армия Хафтара дала понять, что не станет выполнять условия недавней российско-турецкой инициативы, которая касается прекращения огня.

Главное командование вооружённых сил (ВС) приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии, — сказал официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари. — Но ВС продолжат войну против террористических группировок, классифицированных так резолюциями Совета безопасности ООН. Как показывает опыт, другого способа создать гражданское государство, кроме как путем их полной ликвидации, нет.

Как отмечают силы Хафтара, эти вооружённые формирования захватили столицу Ливии, получают поддержку от ряда международных игроков и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы, технику, включая боевые беспилотники, а также перебрасывают со всего мира большое число боевиков. По словам официального представителя ЛНА, стабильность и безопасность, возобновление политического процесса, компромисс между конфликтующими сторонами и справедливое распределение национальных богатств между всеми ливийцами невозможны без роспуска и разоружения действующих в Ливии иррегулярных формирований. Аль-Мисмари указал на необходимость обеспечения безопасности Триполи, чтобы создать условия для запуска эффективного политического процесса. Вероятно, от наступательных действий Хафтар просто так не откажется.

Впрочем, не откажется от защиты Триполи и международно признанное правительство, базирующееся в столице республики. Правительство Сараджа также не забывает подчёркивать, что в номерных бригадах сил Хафтара воюют ориентирующиеся на Саудовскую Аравию салафиты — мадхалиты, а наземную и воздушную поддержку ЛНА предоставляют Египет, ОАЭ, Франция и в некоторой степени Россия.

Официальное заявление последовало от ЛНА после долгожданных переговоров в Стамбуле между Путиным и Эрдоганом. От двух лидеров ожидали главным образом серьёзных договорённостей по Ливии, куда турецкое руководство неоднократно грозило отправить свои силы — для поддержки ПНС. Свои угрозы Эрдоган подкреплял кивками в сторону России, которая, по его оценкам, давно использует в Ливии частные военные компании (ЧВК). В итоге Путин и Эрдоган подписали совместное заявление, в котором призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки „на земле“ и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров».

Россия вряд ли в восторге от дерзких заявлений ЛНА. Такое поведение не вызовет понимание и у Турции. Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что Эрдоган не заинтересован в эскалации ливийского конфликта.

Сейчас непосредственной задачей турецкого присутствия является удержание Триполи и позиций дружественного ПНС, с которым Анкара заключила ряд соглашений. Единственный сценарий, при котором Турция может рассмотреть планы по увеличению своего экспедиционного корпуса — наступление Хафтара на столицу. Тимур Ахметов эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт заявил, что Турция не допустит прямой угрозы жизни и здоровью находящихся на ливийской территории турецких советников и специалистов оперативно-тактической разведки. Вместе с тем Ахметов предполагает, что о соответствующих «красных линиях» турецкая сторона уже сообщила России, которая поддерживает прямые контакты с командующим ЛНА Халифой Хафтаром.